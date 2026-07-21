Святослав Емельянов возглавил правление "WB банка" в 2025 году

Святослав Емельянов назначен председателем правления "WB банка". Бывший исполняющий обязанности и экс-руководитель в "Хоум кредит" и "Связном", Емельянов продолжит реализацию стратегических целей банка после согласования его кандидатуры Банком России.
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