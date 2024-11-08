Экономический шок: Набиуллина предрекает резкий рост цен из-за нового повышения ключевой ставки Юлия ЧелкановаГлава Центрального банка России Эльвира Набиуллина вновь привлекла внимание к финансовой ситуации в стране, сделав тревожное заявление о возможном новом повышении ключевой процентной ставки.
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