Россиянам предложат воинские звания без сборов: решение примет правительство

Правительство России рассмотрит возможность присвоения воинских званий без военных сборов для граждан, заключивших контракт о добровольном содействии с Вооружёнными силами или войсками национальной гвардии.
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