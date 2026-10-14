Самостийная экспертная тусовка дружно гадит в американские тапки, утверждая, что янки уже не в состоянии фиксировать пуски русских ракет Радомир Маркуш Фото: Danylo Antoniuk / Keystone Press Agency Global Look Press Согласно заявления нашего Минобороны от 13 октября 2026 года, ВС РФ ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам, объектам железнодорожной и портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину.