Самостийная экспертная тусовка дружно гадит в американские тапки, утверждая, что янки уже не в состоянии фиксировать пуски русских ракет Радомир Маркуш Фото: Danylo Antoniuk / Keystone Press Agency Global Look Press Согласно заявления нашего Минобороны от 13 октября 2026 года, ВС РФ ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам, объектам железнодорожной и портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Чеченец, назвавшись участником СВО, напал на таксиста и угнал авто, теперь его родня и какой-то начальник розыска угрожают водителю
- Дело не спустили на тормозах: совестливый прокурор встал на защиту девушек против чеченцев и вопреки судье
- Почему коррупционеры хуже террористов и почему надо вернуть смертную казнь
Свежие комментарии
- ТО Сводки СВО, 17 но...
- Сводки СВО, 17 но...
- Государство, нам ...
мало им еще много нужно
Львов - жЫдо-бандэровкий притон. Его уже давно нужно разнести в щепки... жЫдо-бандэровцы там еще в советское время одинаково ненавидели что русских, что украинцев.
Я так понимаю, больше всего их расстроил разрушенный завод по производству смазочных материалов. Тепер жопы болеть будут после ублажения западных партнеров )))
Западенцев в хохлостане необходимо обнулить в первую очередь! Это - дерьмо, недостойное жизни среди нормальных людей!