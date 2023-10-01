Канадцам плевать кого на руках носить, хоть нацистов, хоть гомосексуалистов

Латиний Кассианий Читая новости из Канады, которая либералами считается самой прогрессивной и свободной страной мира, многие, наверное, задаются вопросом, как можно было достигнуть такой глубины тотального грехопадения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии