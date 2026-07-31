Повторное взятие Кондрашовки: лакмусовая бумажка боёв под Купянском В ходе СВО ряд населённых пунктов на различных участках фронта, бывало, переходили из рук в руки.
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Повторное взятие Кондрашовки: лакмусовая бумажка боёв под Купянском В ходе СВО ряд населённых пунктов на различных участках фронта, бывало, переходили из рук в руки.
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