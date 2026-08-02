Адреналин, скорость и расход: кто кого? Секрет экономичной езды от экспертов

Уговаривать автомобилиста «не гонять» – занятие неблагодарное, особенно когда на многих платных трассах России за скорости «под 200» формально не наказывают, а стрелка спидометра так и манит перевалить за сотню.
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