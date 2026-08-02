За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 971 подписчик

Адреналин, скорость и расход: кто кого? Секрет экономичной езды от экспертов

Адреналин, скорость и расход: кто кого? Секрет экономичной езды от экспертов

Уговаривать автомобилиста «не гонять» – занятие неблагодарное, особенно когда на многих платных трассах России за скорости «под 200» формально не наказывают, а стрелка спидометра так и манит перевалить за сотню.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии