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Ростислав Шапошников: Украина не будет платить мобилизованным

Ростислав Шапошников: Украина не будет платить мобилизованным

Мне нравится, что в новом законопроекте о мобилизации и призыве 500 тыс. человек,за подписью министра обороны Умерова указано следующее: «Реализация предложенного проекта закона не требует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины».

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