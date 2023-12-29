Ростислав Шапошников: Украина не будет платить мобилизованным

Мне нравится, что в новом законопроекте о мобилизации и призыве 500 тыс. человек,за подписью министра обороны Умерова указано следующее: «Реализация предложенного проекта закона не требует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины».
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