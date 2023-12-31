Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В лесах Украины завелись партизаны. Или махновцы?

В лесах Украины завелись партизаны. Или махновцы?

Противники мобилизации готовы дать вооруженный отпор бандеровской власти Светлана Гомзикова Фото: ТАСС, архив Материал комментируют: Борис Якеменко В лесах Украины появились партизаны-анархисты — мужчины, которые не желают идти на фронт и выступают против тотальной мобилизации.

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