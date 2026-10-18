Фигурист Евгений Семененко прокомментировал победу на этапе Гран-при России в Казани. «Какие эмоции? В первую очередь это облегчение, нужно быть сконцентрированным на соревнованиях, чтобы показать результат тренировок.
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