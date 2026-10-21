Команда завоевала олимпийскую квоту на Игры 2028 года в Лос-Анджелесе, а барнаулец поборется за личную награду в финале на перекладине Алтайский гимнаст Сергей Найдин стал серебряным призером чемпионата мира по спортивной гимнастике в составе сборной России.
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