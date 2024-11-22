В Омске ищут компанию, которая оценит состояние лифтов в многоэтажках. Ранее федеральные власти заявляли, что к следующему году все старые подъемники должны быть заменены.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Омске ищут компанию, которая оценит состояние лифтов в многоэтажках. Ранее федеральные власти заявляли, что к следующему году все старые подъемники должны быть заменены.