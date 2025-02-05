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Эксглава SIE America Лейден заявил, что PlayStation 6 не лишится дисковода

Эксглава SIE America Лейден заявил, что PlayStation 6 не лишится дисковода

Шон Лейден, бывший президент и генеральный директор Sony Interactive Entertainment America (SIEA), выразил сомнения в отношении планов Sony полностью отказаться от дискового привода в будущей PlayStation 6.

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