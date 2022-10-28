Курсанты "Муравьев – Амурский 2030" обсудили идеи развития дальневосточных городов

Со старта образовательного этапа "Муравьев — Амурский 2030" (6+), в мае 2022 года, её участники изучают социально-экономическое положение дальневосточных регионов, знакомятся с деятельностью ключевых предприятий и региональными управленческими командами.
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