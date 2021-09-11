За сутки в России подтвержден 18 891 случай COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1940 2 Санкт-Петербург 1629 3 Московская область 645 4 Свердловская область 502 5 Воронежская область 475 6 Ростовская область 474 7 Самарская область 465 8 Пермский край 447 9 Нижегородская область 417 10 Иркутская область 378 11 Омская область 373 12 Челябинская область 367 13 Красноярский край 358 14 Ставропольский край 356 15 Волгоградская область 345 16 Оренбургская область 338 17 Республика Башкортостан 307 18 Хабаровский край 302 19 Ульяновская область 280 20 Астраханская область 279 21 Архангельская область 258 22 Саратовская область 242 23 Краснодарский край 237 24 Алтайский край 235 25 Республика Крым 234 26 Пензенская область 230 27 Удмуртская Республика 228 28 Тюменская область 228 29 Приморский край 224 30 Республика Коми 220 31 Вологодская область 218 32 Тверская область 198 33 Липецкая область 194 34 Ярославская область 190 35 Калининградская область 186 36 Ленинградская область 179 37 Новосибирская область 174 38 Курская область 170 39 Кемеровская область 166 40 Забайкальский край 163 41 Республика Саха (Якутия) 161 42 Владимирская область 158 43 Брянская область 154 44 Белгородская область 152 45 Ханты-Мансийский автономный округ 146 46 Республика Дагестан 144 47 Республика Карелия 142 48 Мурманская область 142 49 Смоленская область 137 50 Новгородская область 125 51 Амурская область 119 52 Курганская область 116 53 Ивановская область 116 54 Кировская область 114 55 Республика Хакасия 106 56 Тульская область 105 57 Калужская область 103 58 Рязанская область 102 59 Ямало-Ненецкий автономный округ 97 60 Севастополь 93 61 Тамбовская область 92 62 Сахалинская область 91 63 Псковская область 91 64 Томская область 91 65 Республика Калмыкия 85 66 Орловская область 81 67 Республика Бурятия 79 68 Костромская область 77 69 Кабардино-Балкарская Республика 71 70 Республика Чувашия 71 71 Республика Мордовия 68 72 Республика Северная Осетия-Алания 67 73 Республика Тыва 61 74 Республика Ингушетия 60 75 Республика Марий Эл 56 76 Чеченская Республика 56 77 Республика Татарстан 52 78 Республика Адыгея 51 79 Камчатский край 46 80 Карачаево-Черкесская Республика 45 81 Еврейская автономная область 36 82 Республика Алтай 30 83 Магаданская область 23 84 Чукотский автономный округ 16 85 Ненецкий автономный округ 12 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 121 516 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.