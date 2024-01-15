Украинка Ястремская сенсационно разгромила седьмую ракетку мира на старте Australian Open

Даяна Ястремская не оставила шансов на победу Маркетте Вондроушевой. В Мельбурне завершился матч первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open в женском одиночном разряде, в котором 93-я ракетка мира Даяна Ястремская из Украины встречалась с седьмой ракеткой мира Маркетой Вондроушевой.