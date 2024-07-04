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Путин предложил вариант немедленного прекращения боевых действий на Украине

Путин предложил вариант немедленного прекращения боевых действий на Украине

Предложение прозвучало на саммите шанхайской организации сотрудничества ШОС.Президент России Владимир Путин, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил о готовности России немедленно прекратить боевые действия на Украине.

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