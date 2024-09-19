18 сентября: Нападение на Беларусь станет началом Третьей Мировой войны, — Лукашенко. 19 сентября: у границ страны «повисли» самолёты-разведчики НАТО.
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18 сентября: Нападение на Беларусь станет началом Третьей Мировой войны, — Лукашенко. 19 сентября: у границ страны «повисли» самолёты-разведчики НАТО.
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