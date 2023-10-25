«Чувствую ненависть врага»

Офицер ЦАХАЛ рассказал «Ленте.ру», что на службе чувствует ненависть врага Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовит невиданную по жестокости наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение палестинской группировки ХАМАС 7 октября — об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на восемь источников в Израиле, западных странах и на Ближнем Востоке.