Страна и люди
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Страна и люди

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«Чувствую ненависть врага»

«Чувствую ненависть врага»

Офицер ЦАХАЛ рассказал «Ленте.ру», что на службе чувствует ненависть врага Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовит невиданную по жестокости наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение палестинской группировки ХАМАС 7 октября — об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на восемь источников в Израиле, западных странах и на Ближнем Востоке.

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Комментарии
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Зоя
как можно понять,учитывая постоянное военное положение,проведение фестиваля впритык к стене Газы,это была провокация!?
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4 д.

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