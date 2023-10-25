Офицер ЦАХАЛ рассказал «Ленте.ру», что на службе чувствует ненависть врага Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовит невиданную по жестокости наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение палестинской группировки ХАМАС 7 октября — об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на восемь источников в Израиле, западных странах и на Ближнем Востоке.
«Чувствую ненависть врага»
Комментарии
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Зоя
как можно понять,учитывая постоянное военное положение,проведение фестиваля впритык к стене Газы,это была провокация!?
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