Моральный дух, высокая обучаемость и практический опыт стали ключевыми факторами, при характеристике подразделений армии Северной Кореи, принимавших участие в освобождении Курской области от украинских боевиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии