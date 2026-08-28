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Царьград

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Едва Герасимов прибыл на фронт. Пробита мощная линия обороны. Бойцы ворвались в Дружковку и Доброполье. Началась бойня

Едва Герасимов прибыл на фронт. Пробита мощная линия обороны. Бойцы ворвались в Дружковку и Доброполье. Началась бойня

После инспекции Генштаба русские части развивают давление сразу на нескольких направлениях: взят крупный населённый пункт на Сумщине, близ областного центра штурмовые группы ведут бои у городских окраин, а в Донбассе расширяется плацдарм для дальнейшего продвижения и окружения крепостей.

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