Едва Герасимов прибыл на фронт. Пробита мощная линия обороны. Бойцы ворвались в Дружковку и Доброполье. Началась бойня

После инспекции Генштаба русские части развивают давление сразу на нескольких направлениях: взят крупный населённый пункт на Сумщине, близ областного центра штурмовые группы ведут бои у городских окраин, а в Донбассе расширяется плацдарм для дальнейшего продвижения и окружения крепостей.