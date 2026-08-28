После инспекции Генштаба русские части развивают давление сразу на нескольких направлениях: взят крупный населённый пункт на Сумщине, близ областного центра штурмовые группы ведут бои у городских окраин, а в Донбассе расширяется плацдарм для дальнейшего продвижения и окружения крепостей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин разрешил ре...
- Кот Мучизе отстоя...
- Лукашенко и Путин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым