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Оставила рояль подруге и записку мужу: почему прима оперетты Татьяна Шмыга ушла от влиятельного режиссера к композитору без гроша

Оставила рояль подруге и записку мужу: почему прима оперетты Татьяна Шмыга ушла от влиятельного режиссера к композитору без гроша

На пике карьеры народная артистка СССР Татьяна Шмыга имела всё, о чём только могла мечтать советская актриса: абсолютное признание аудитории, статус первой леди оперетты, просторную квартиру в центре Москвы, личный автомобиль с водителем и 20-летний брак с главным режиссёром Московского театра оперетты Владимиром Канделаки, обеспечивавшим ей лучшие роли.

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