Мировое обозрение

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Сознание определяет бытие

Что стоит за сенсационным заявлением Дмитрия Медведева? «Украина – часть России»! Что это? Размышление о прошлом? Случайные мысли? Или официальное видение будущего?Беседа главного редактора портала «Альтернатива» Андрея Ваджры и ведущего канала «Соловьев LIVE» Сергея Мардана…   Для тех, кому необходима свежая информация в онлайн режиме, советуем подписаться: Рутуб ВКонтакте Одноклассники Телеграм Телеграмм-канал Андрея Ваджры Страница Вконтакте Андрея Ваджры .

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