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Царьград

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Kingdom Holding приобретает 70% акций клуба "Аль-Хиляль" за $224 млн

Kingdom Holding приобретает 70% акций клуба "Аль-Хиляль" за $224 млн

Kingdom Holding Company, возглавляемая принцем Аль-Валидом ибн Талалом, сообщила о приобретении 70% акций футбольного клуба "Аль-Хиляль".

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