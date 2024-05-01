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«Раз, два, три». Кассирша в футболке с Дзагоевым дает болельщику билеты на матч с «Зенитом» в промо-ролике ЦСКА

Команды встретятся в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первая игра состоится завтра, 2 мая, и начнется в 19:15 по московскому времени.

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