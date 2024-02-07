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Обугленный свиток из окрестностей Помпей расшифровал ИИ. Ученые бились над этим 250 лет

Обугленный свиток из окрестностей Помпей расшифровал ИИ. Ученые бились над этим 250 лет

Студенты, участвующие в конкурсе, смогли сделать то, что не удавалось ученым на протяжении более чем 250 лет — прочитать свитки, обуглившиеся и законсервированные при извержении вулкана Везувия в 79 году нашей эры.

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