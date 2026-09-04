Медведково
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Медведково

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Жителей Южного Медведкова приглашают на День города в парк «Яуза»

В выходные, 5 и 6 сентября, парк «Яуза» приглашает жителей района Южное Медведково и всех москвичей на празднование 879-летия столицы.

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