"Лада" превратилась в кабриолет после ДТП с грузовиком под Калугой

Сегодня утром в Перемышльском районе Калужской области произошло серьезное ДТП. По данным МЧС, 9 ноября в 7 часов 35 минут спасателям поступило сообщение об аварии, произошедшей на 784 км трассы Р-132 "Золотое кольцо": "ВАЗ 2111" влетел в грузовик FAW.