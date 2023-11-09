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"Лада" превратилась в кабриолет после ДТП с грузовиком под Калугой

"Лада" превратилась в кабриолет после ДТП с грузовиком под Калугой

Сегодня утром в Перемышльском районе Калужской области произошло серьезное ДТП. По данным МЧС, 9 ноября в 7 часов 35 минут спасателям поступило сообщение об аварии, произошедшей на 784 км трассы Р-132 "Золотое кольцо": "ВАЗ 2111" влетел в грузовик FAW.

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