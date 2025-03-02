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Лавров назвал Рубио и Уолтца абсолютно вменяемыми людьми

Лавров назвал Рубио и Уолтца абсолютно вменяемыми людьми

Госсекретарь США Марко Рубио и помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц являются абсолютно вменяемыми людьми, поэтому в Эр-Рияде Москва и Вашингтон смогли обсудить текущие проблемы.

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