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Где смотреть Чемпионат России по боксу 2023 — прямые трансляции ЧР по боксу 2023

Очередной, 32-й по счету Чемпионат России по боксу проходит в Хабаровске с 16 по 27 августа на «Платинум Арене».

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