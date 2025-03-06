В Крыму отказ от одноуровневой системы МСУ пояснили риском потери связи с людьми

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Власти Республики Крым не планируют отказываться от двухуровневой системы местного самоуправления (МСУ) в регионе и переходить на одноуровневую из опасений потерять связь с людьми, сообщил ТАСС глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.
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