Енот Херсон откроет первый день Книжного салона в Петербурге

Он стал главным героем российского комикса о новых регионах России Член Общественной палаты РФ, советник губернатора Петербурга по работе с новыми регионами Александр Малькевич в эфире программы «Радиоклуб на Карповке» на радио «Россия» рассказал, чем будет отличаться Книжный салон-2024 от предыдущих.