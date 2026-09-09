Сила в правде
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Сила в правде

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Современный ремонт ванной: как связать планировку, материалы и сантехнику в одно целое

Современный ремонт ванной: как связать планировку, материалы и сантехнику в одно целое

Ванная комната задаёт ритм всей квартире. Сначала считают шаги и стояки, затем выбирают плитку, свет и сантехнику в одной геометрии.

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