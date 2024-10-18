Медведи вынудили закрыть Нарымскую базу на Красноярских столбах

На "Красноярских столбах" введены дополнительные меры безопасности в связи с активностью медведей. Гостевая база "Нарым" была временно закрыта после того, как на ее территории был замечен один из этих хищников.
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