Мир столкнется с дефицитом. Путин и Салман наносят удар по США

41K прочитали Сотрудничество России и Саудовской Аравии, которое достигло беспрецедентного за всю нашу историю результата в последние годы, можно смело назвать не только экономически выгодным для обоих государств.
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