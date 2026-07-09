LG Display проверила влияние частоты обновления экрана на реальную игру и выяснила, что переход к 480 Гц улучшает точность, скорость реакции и отслеживание целей

480 Гц против 60 Гц: исследование показало рост результатов игроков на 38%Компания LG Display опубликовала результаты исследования, посвящённого влиянию частоты обновления игровых мониторов на реальные результаты игроков.
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