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LG Display проверила влияние частоты обновления экрана на реальную игру и выяснила, что переход к 480 Гц улучшает точность, скорость реакции и отслеживание целей

LG Display проверила влияние частоты обновления экрана на реальную игру и выяснила, что переход к 480 Гц улучшает точность, скорость реакции и отслеживание целей

480 Гц против 60 Гц: исследование показало рост результатов игроков на 38%Компания LG Display опубликовала результаты исследования, посвящённого влиянию частоты обновления игровых мониторов на реальные результаты игроков.

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