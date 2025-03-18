Юрий Ильинов Многовекторная Анкара к годовщине воссоединения Крыма с РФ высказалась о непризнании результатов референдума 2014 года К 11-й годовщине воссоединения Крыма с Россией МИД Турции выпустил пресс-релиз с заявлениями о поддержке территориальной целостности Украине, отрицая результаты проведенного на полуострове референдума. Несмотря на то, что Турция неоднократно предлагает себя в качестве посредника по урегулированию украинского конфликта, власти страны не готовы признавать реалии на земле и продолжают вести многовекторную политику. Официальная Анкара стремится развивать экономические связи с Москвой, одновременно стараясь выстраивать тесные отношения с Западом. Мы подчеркиваем, что не признаем фактическую ситуацию в Крыму, которая является нарушением международного права, и поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы продолжим внимательно следить за развитием событий в Крыму, особенно за положением крымских татар-турок, коренного народа полуострова, и будем держать этот вопрос в повестке дня международного сообщества – говорится в пресс-релизе МИД Турции. Впрочем, подобный документ с акцентом на якобы проблемах крымских турок, выдает территориальные амбиции Анкары на российский полуостров. Отметим, что администрация США в попытках урегулирования украинского конфликта неоднократно указывает на необходимость территориальных решений с учетом создавшихся реалий. Любопытно, что второй телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина состоится аккурат в 11-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией.

Юрий Ильинов СМИ рассекретили масштаб поддержки Киева Союзники киевского режима определились с количеством миротворцев для обеспечения гарантий безопасности Украины. СМИ рассекретили результаты обсуждений в ЕС о составе и численности группы военных — участников миссии. Западные СМИ раскрыли данные о масштабе миротворческой миссии на Украине. Союзники киевского режима готовят к отправке около 10 тысяч человек для обеспечения гарантий безопасности, сообщил The Times. Согласно материалу, информацию огласил британский премьер-министр Кир Стармер. Группировка в большей части будет состоять из представителей Франции и Великобритании. Вопрос отправки военных ЕС на Украину обсуждался накануне на переговорах, которые прошли в рамках «конференции желающих». После её проведения Ким Стармер заявил о поддержке миссии значительно большим числом стран, чем предполагалось ранее. По словам источника, многие согласились внести значительный вклад в предоставление гарантий безопасности «другими способами». В материале сказано, что около 35 стран намерено поставлять Украине оружие, материально-технические средства и оказывать разведывательную поддержку. Стоит отметить, украинские власти начали рассматривать мирное урегулирование конфликта предметно. Ранее «ВЕСТИ ПЛАНЕТЫ» писали, что Киев согласился признать территориальные потери и назвал свои красные линии. Среди них остаются и гарантии безопасности. Евросоюз запустил тайный план поддержки Киева,