Training Better Template Identification E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CBOT_MINI:YM1! FOMC_God This post is for me to see if I am improving on Template identification I arrived in office at 09:23am Opened charts and within 5 seconds saw it was a bullish low of the day template I will be buying under the 20sma near the open.
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