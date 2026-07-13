Русская весна
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Русская весна

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Трамп утверждает, что США берут Ормузский пролив под свой контроль (ВИДЕО)

Трамп утверждает, что США берут Ормузский пролив под свой контроль (ВИДЕО)

Трамп заявил, что США попытаются взять под контроль Ормузский пролив, а в случае успеха будут брать плату за проход судов.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Победятел - что ни день, то победа!
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1 м.