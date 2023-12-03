Зеленский рассмотрит петицию о мобилизации чиновников и депутатов

Global Look Press/Pool/Ukrainian Presidentia Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом проведения справедливой мобилизации и призыве на военную службу депутатов и чиновников набрала необходимые для обязательного рассмотрения 25 тыс.
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