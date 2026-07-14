Рубио пообещал разобрать МУС «по кирпичику» — и о чем это говорит?

В респектабельной The Wall Street Journal вышла весьма радикальная статья за личным авторством госсекретаря США, посвященная злокозненности Международного уголовного суда и намерению Вашингтона с ним расправиться.
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