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Рубио пообещал разобрать МУС «по кирпичику» — и о чем это говорит?

Рубио пообещал разобрать МУС «по кирпичику» — и о чем это говорит?

В респектабельной The Wall Street Journal вышла весьма радикальная статья за личным авторством госсекретаря США, посвященная злокозненности Международного уголовного суда и намерению Вашингтона с ним расправиться.

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