Иран заявил о гибели 35 мирных жителей при ударах США

Иран обнародовал данные о потерях среди гражданского населения. Представитель иранского Минздрава Хусейн Керманпур заявил, что жертвами воздушных атак американской авиации стали не менее 35 мирных жителей.
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