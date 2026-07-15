Политика как он...
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Политика как она есть

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Иран заявил о гибели 35 мирных жителей при ударах США

Иран заявил о гибели 35 мирных жителей при ударах США

Иран обнародовал данные о потерях среди гражданского населения. Представитель иранского Минздрава Хусейн Керманпур заявил, что жертвами воздушных атак американской авиации стали не менее 35 мирных жителей.

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