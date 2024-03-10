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Черные метки на домах и сошедший с рельс эшелон. Партизаны Харькова существуют

Черные метки на домах и сошедший с рельс эшелон. Партизаны Харькова существуют

В Харькове на домах, где размещается личный состав украинских националистов, наемников или боевиков ВСУ, народное сопротивление теперь наклеивает особые метки.

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