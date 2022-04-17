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Дмитрий Губерниев: «Вяльбе не придет ко мне по одной простой причине. Все интервью с ней проходили в формате «Елена Валерьевна, вы офигенная». Это путь в тупик»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о высказываниях главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в адрес Вероники Степановой.

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