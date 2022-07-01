Невидимая сторона операции «Z»

Почему войска РЭБ являются одной из самых засекреченных структур Вооруженных Сил России Виталий Орлов На фото: мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тирада» для блокирования спутниковых сигналов (Фото: Алина Имамова/ТАСС) «Используя практически весь доступный им арсенал систем и комплексов радиоэлектронной борьбы, российские войска, принимающие участие в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, оставили ВСУ, образно говоря, без «глаз» и «ушей».