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Сальдо: наполнение Каховского водохранилища займет не менее двух лет

Сальдо: наполнение Каховского водохранилища займет не менее двух лет

По словам губернатора, восстановление плотины займет не более одного года после начала работ.<strong>Не менее двух лет будет накапливать воду Каховское водохранилище после восстановления плотины, <a href="https://ria.

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