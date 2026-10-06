Пережившая неудачную попытку казни американка Пайк пришла в сознание

Американка Криста Пайк, приговорённая к смертной казни в штате Теннесси, пришла в сознание после неудачной попытки приведения приговора в исполнение, сообщил ABC со ссылкой на неназванных адвокатов женщины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ученые доказали, ...
- ВВ Зеленский получил...
- ГБ Макгрегор: Зеленс...
Наивысшая демократия США развлекается используя нововведения медицины.