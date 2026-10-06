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Аргументы и Факты

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Пережившая неудачную попытку казни американка Пайк пришла в сознание

Пережившая неудачную попытку казни американка Пайк пришла в сознание

Американка Криста Пайк, приговорённая к смертной казни в штате Теннесси, пришла в сознание после неудачной попытки приведения приговора в исполнение, сообщил ABC со ссылкой на неназванных адвокатов женщины.

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