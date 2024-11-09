«Возьмем Харьков и Одессу. Начнем переговры не раньше мая»: Баширов о ходе СВО

Политолог Марат Баширов в интервью МК рассказал, что публичных заявлений на тему переговоров по поводу окончания СВО, будут сделаны не раньше мая следующего года, при этом в состав России могут войти еще пару областей.
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