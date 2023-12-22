ИИ легко верит в небылицы и распространяет ложь

Ученые уже успели обнаружить способность нейросетей давать неверные ответы на запросы пользователей. Это вызывает настороженность и может стать причиной серьезных последствий для людей, безоговорочно принимающих на веру все, что выдает ИИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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