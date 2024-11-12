Глава СПЧ Валерий Фадеев: проблема квадроберов — это не шутки

Чем современному человеку грозит отказ от тайны частной жизни, почему русский народ — главный народ XX века и этого не нужно стесняться, а также благодаря чему Боттичелли выигрывает у квадроберов? Об этом и многом другом глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев рассказал главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.
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